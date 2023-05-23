В Кремле порассуждали о знаменитой фразе Путина о терроризме
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу борьбы с терроризмом осталась неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, придерживается ли глава государства своих прежних высказываний в отношении террористов. В качестве примера была приведена фраза «мочить в сортире».
При этом Песков не счел необходимым ужесточить риторику в отношении диверсантов в связи с проникновением вооруженного отряда в Белгородскую область с территории Украины. В данном случае действия важнее слов, подчеркнул пресс-секретарь.