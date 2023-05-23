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42 минуты назад

Песков назвал актуальными прежние слова Путина о борьбе с терроризмом

Парламентская газетаиещё 7

Старые высказывания Президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и в настоящее время, однако дело не в риторике, а в действиях. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков оценил актуальность старых высказываний Путина о борьбе с терроризмом
Фото: Алексей Майшев/РИА НовостиАлексей Майшев/РИА Новости

Как писала «Парламентская газета», 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию Грайворонского округа региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, ФСБ и Росгвардией принимают необходимые меры по ликвидации противника, написал он, добавив, что будет держать в курсе развития событий. Впоследствии в регионе ввели режим контртеррористической операции.

«Все сказанное тогда имеет актуальность и сейчас», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывания российского лидера относительно необходимости «мочить в сортире» террористов.

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В ответ на вопрос о необходимости ужесточать риторику пресс-секретарь президента подчеркнул, что дело в действиях, а не в словах.

«А что касается сказанного тогда в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас», — заметил он.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о разгроме атаковавших Белгородскую область националистов. В ведомстве отметили, что в ходе проведения контртеррористической операции они были поражены и разгромлены, а оставшиеся в живых отброшены на территорию Украины.

Политика,Вячеслав Гладков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,Росгвардия,ФСБ,
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