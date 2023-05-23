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Медведев оценил расширение взаимодействия с дружественными странами ЮВА

Зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев положительно оценил расширение взаимодействия с дружественными странами Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Медведев оценил расширение взаимодействия с дружественными странами ЮВА
© РИА Новости

По мнению Медведева, Россия и дружественные страны ЮВА имеют схожие подходы к решению международных проблем. Он также добавил, что во время его визита во Вьетнам и Лаос был поднят вопрос межгосударственного и межпартийного сотрудничества.

«В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи», – написал Медведев.

Помимо этого, зампредседателя Совбеза отметил, что Россия и Вьетнам занимаются совместной реализацией целого ряда перспективных проектов в разных сферах. «Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными», – добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Лаос.

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