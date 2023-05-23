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В Кремле анонсировали участие Путина в международном форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме и 24 мая выступит на его пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Кремле анонсировали участие Путина в международном форуме
© globallookpress.com

Также Путин будет присутствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 25 мая.

На заседании обсудят, как реализуются приоритеты председательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2023 году. Среди приоритетов - обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и борьба с регуляторными и торговыми барьерами.

Также участники заседания обсудят международную деятельность ЕАЭС и расширение торгово-экономических связей союза с третьими странами.

Путин проведет и отдельные встречи с лидерами стран-членов ЕАЭС.

Саммит лидеров ЕАЭС и Евразийский экономический форум в 2023 году пройдут в Москве. СМИ писали, что в рамках саммита может состояться трехсторонняя встреча Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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