В Кремле анонсировали участие Путина в международном форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме и 24 мая выступит на его пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин будет присутствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 25 мая.

На заседании обсудят, как реализуются приоритеты председательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2023 году. Среди приоритетов - обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и борьба с регуляторными и торговыми барьерами.

Также участники заседания обсудят международную деятельность ЕАЭС и расширение торгово-экономических связей союза с третьими странами.

Путин проведет и отдельные встречи с лидерами стран-членов ЕАЭС.