$79.94+0.0386.50+0.22

В Россию на переговоры по Украине прибыл помощник президента ЮАР

Помощник президента ЮАР Беджани Чауки прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по украинскому кризису. Об этом сообщает News24.

В Россию на переговоры по Украине прибыл помощник президента ЮАР
© ТАСС

Портал отмечает, что Чауки, консультирующий главу ЮАР Сирила Рамафосу «на безвозмездной основе», посетил РФ, чтобы поддержать усилия ЮАР по мирному урегулированию.

Рамафоса ранее заявил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.

В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

В Кремле заявили, что Россия «с большим вниманием» выслушает предложения по урегулированию украинского кризиса. Сообщалось, что сроки визита африканской миссии еще не согласованы. Он планируется до саммита Россия - Африка, который пройдет в конце июля 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий