В Россию на переговоры по Украине прибыл помощник президента ЮАР

Помощник президента ЮАР Беджани Чауки прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по украинскому кризису. Об этом сообщает News24.

Портал отмечает, что Чауки, консультирующий главу ЮАР Сирила Рамафосу «на безвозмездной основе», посетил РФ, чтобы поддержать усилия ЮАР по мирному урегулированию.

Рамафоса ранее заявил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.

В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.