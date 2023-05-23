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Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации

Девять лет враг ведет войну, а Россия пытается ее прекратить с помощью специальной военной операции (СВО). Об этом во время проведения церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Уважаемые друзья, вот только что детский доктор из Донбасса сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну», — сказал глава государства.

Ранее Путин высказался об участниках спецоперации. Глава государства заявил, что нужно отдать должное стойкости всех бойцов-участников СВО. он также подчеркнул, что сопричастность судьбе родной страны, а также готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа.

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