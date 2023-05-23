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В России приняли закон о признании загранпаспортов недействительными

В России расширили основания для признания загранпаспортов граждан недействительными. Соответствующий закон правительства приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

В России приняли закон о признании загранпаспортов недействительными
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Согласно изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и прочие причины. Кроме того, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Помимо этого, сформулированы правила изъятия и проверки паспорта человека. Это станет возможно при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке.

Ранее в «Гознаке» уведомили о начале изготовления загранпаспортов нового образца по полученным ранее заявкам, однако говорить о возобновлении их выпуска в обычном режиме пока преждевременно.

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