В Кремле отреагировали на инициативу объявить Донецк и Луганск городами-героями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об идее партии ЛДПР присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я, к сожалению, не знаю, не слышал... Мы пока еще не имели возможности ознакомиться», - сказал представитель Кремля.

О том, что Донецку и Луганску могут вернуть звание городов-героев ранее сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уточнил, что утраченный статус нужно вернуть за мужество и героизм жителей этих городов. При этом он подчеркнул, что соответствующие поправки уже готовятся в законодательство.