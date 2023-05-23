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В Кремле отреагировали на инициативу объявить Донецк и Луганск городами-героями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об идее партии ЛДПР присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле отреагировали на инициативу объявить Донецк и Луганск городами-героями
© РИА Новости

«Я, к сожалению, не знаю, не слышал... Мы пока еще не имели возможности ознакомиться», - сказал представитель Кремля.

О том, что Донецку и Луганску могут вернуть звание городов-героев ранее сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уточнил, что утраченный статус нужно вернуть за мужество и героизм жителей этих городов. При этом он подчеркнул, что соответствующие поправки уже готовятся в законодательство.

По словам Слуцкого, подобные предложения уже давно звучат от граждан. Члены партии, в свою очередь, считают их справедливыми и своевременными, ведь жители этих городов каждый день отстаивают свое право на мирную жизнь.

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