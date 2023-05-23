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Медведев рассказал о последствиях неверия НАТО в возможность ядерной войны

Недооценка военным блоком НАТО риска развязывания ядерной войны с Россией может иметь самые непредсказуемые последствия. Об этом Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведев рассказал о последствиях неверия НАТО в возможность ядерной войны
© РИА Новости

На неверие НАТО в ядерный конфликт указывает военная помощь альянса Киеву, отметил он.

Медведев предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

«И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Ранее Медведев заявил, что увеличение военной помощи Украине приведет к затягиванию специальной военной операции.

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