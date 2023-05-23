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Медведев назвал враньем заявления Киева о непричастности к атакам диверсантов в России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия диверсионных групп на территории РФ. Как сообщает ТАСС, заявление Украины о том, что Киев не имеет отношения к диверсионным вылазкам на территорию РФ, является ложью, отметил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что участники нападения на приграничный район Белгородской области являются отморозками — Медведев призвал уничтожать, не беря в плен. Он добавил, что ответственность за происшествие несут спонсоры Украины в лице США и Евросоюза.

Отдельно Медведев заявил, что действия, направленные на укрепление военных сил Украины, ведут к затягиванию вооруженного конфликта. Кроме того, поставка более мощных вооружений Киеву может привести к серьезной эскалации конфликта.

Гладков отчитался о ходе зачистки Белгородской области от диверсантов

Также зампред Совбеза РФ заявил, что Москва рассматривает альянсы типа AUKUS и QUAD как недружественные, «потому что сюда лезет НАТО». Вместе с этим Россия будет продолжать развивать военно-техническое с дружественными странами несмотря на то, что приоритетным сейчас является достижение целей специальной военной операции.

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