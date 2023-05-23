Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия диверсионных групп на территории РФ. Как сообщает ТАСС, заявление Украины о том, что Киев не имеет отношения к диверсионным вылазкам на территорию РФ, является ложью, отметил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что участники нападения на приграничный район Белгородской области являются отморозками — Медведев призвал уничтожать, не беря в плен. Он добавил, что ответственность за происшествие несут спонсоры Украины в лице США и Евросоюза.

Отдельно Медведев заявил, что действия, направленные на укрепление военных сил Украины, ведут к затягиванию вооруженного конфликта. Кроме того, поставка более мощных вооружений Киеву может привести к серьезной эскалации конфликта.