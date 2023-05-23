$79.94+0.0386.50+0.22

Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине

Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова во вторник, 23 мая, приводит РИА Новости.

Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине
© РИА Новости

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счете ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта», — сказал политик и добавил, что эти поставки являются угрозой всему миру.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей четвертого поколения F-16 Украине являются приоритетом для Вашингтона. По его словам, реализация плана поставок начнется в ближайшие месяцы. Первой страной, отправившей Киеву F-16, могут стать Нидерланды.

В то же время, американский лидер Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги Владимира Зеленского гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, высказал мнение, что поставки Киеву западных вооружений, в том числе F-16, не повлияют на ход спецоперации.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий