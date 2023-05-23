$79.94+0.0386.50+0.22

Медведев назвал ответственных за атаку на Белгородскую область

Ответственность за атаку на Белгородскую область несет как Украина, так и спонсоры киевского режима в США и ЕС, а также в Британии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

Медведев назвал ответственных за атаку на Белгородскую область
© globallookpress.com

«Это их ответственность прямая и непосредственная», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза России назвал ложью заявления о непричастности Украины к заходу диверсионно-разведывательной группы на российскую территорию.

22 мая ДРГ зашла на территорию граничащей с Украиной Белгородской области. Власти региона объявили в области режим контртеррористической операции. По состоянию на 23 мая в области продолжается зачистка.

В Кремле атаку на Белгородскую область назвали попыткой отвлечь внимание от оставления украинскими войсками Артемовска (украинской название — Бахмут).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий