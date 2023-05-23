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В Кремле рассказали об украинских диверсантах в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены появлением украинских диверсантов в Белгородской области и принимают все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Об этом сообщает ТАСС.

«Это требует от нас больших усилий», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что спецоперация продолжается, чтобы «в дальнейшем не допускать подобных проникновений».

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли среди диверсантов этнические русские.

«Надо исходить из того, что все они - украинские боевики», - подчеркнул Песков.

Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов

22 мая в Белгородской области сообщили о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. По данным ТАСС, в результате атак диверсантов были ранены около десяти человек. В Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.

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