В Кремле рассказали об украинских диверсантах в Белгородской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены появлением украинских диверсантов в Белгородской области и принимают все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Об этом сообщает ТАСС.
«Это требует от нас больших усилий», - сказал Песков.
Он подчеркнул, что спецоперация продолжается, чтобы «в дальнейшем не допускать подобных проникновений».
Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли среди диверсантов этнические русские.
«Надо исходить из того, что все они - украинские боевики», - подчеркнул Песков.
22 мая в Белгородской области сообщили о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. По данным ТАСС, в результате атак диверсантов были ранены около десяти человек. В Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.