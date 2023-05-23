Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены появлением украинских диверсантов в Белгородской области и принимают все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Об этом сообщает ТАСС.

«Это требует от нас больших усилий», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что спецоперация продолжается, чтобы «в дальнейшем не допускать подобных проникновений».

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли среди диверсантов этнические русские.

«Надо исходить из того, что все они - украинские боевики», - подчеркнул Песков.