Песков прокомментировал слухи об отказе консульского доступа к Гершковичу

«Нет, этим вопросом мы не занимаемся», — прокомментировал он информацию WSJ о якобы существующем отказе Москвы в предоставлении регулярного консульского доступа к журналисту.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы, составляющие государственную тайну. Сам Гершкович свою вину отрицает.