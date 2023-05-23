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Песков прокомментировал слухи об отказе консульского доступа к Гершковичу

Кремль не занимается вопросами предоставления консульского доступа к арестованному корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков прокомментировал слухи об отказе консульского доступа к Гершковичу
© Lenta.ru

«Нет, этим вопросом мы не занимаемся», — прокомментировал он информацию WSJ о якобы существующем отказе Москвы в предоставлении регулярного консульского доступа к журналисту.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы, составляющие государственную тайну. Сам Гершкович свою вину отрицает.

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