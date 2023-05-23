Песков объяснил слияние управлений Кремля по кадрам и противодействию коррупции

Слияние управлений Кремля по вопросам госслужбы, кадров и по противодействию коррупции связано с тем, что эти процессы "идут рука об руку", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы", - объяснил он решение об объединении структур.