Колокольцев сообщил о попытках Запада приостановить членство России в Интерполе

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о попытках некоторых западных стран ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников и даже приостановить ее членство в организации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие действия только говорят о желании ряда стран изменить устав организации, чтобы впоследствии оказывать политическое давление на любое государство. Колокольцев также подчеркнул значимость третьей статьи устава, которая запрещает Интерполу вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера. Об этом он напомнил на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом.

Кроме того, российский министр подчеркнул, что западные спецслужбы проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия за счет украинского народа.