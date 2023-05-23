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Колокольцев: Запад хочет приостановить членство России в Интерполе

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о попытках некоторых западных стран ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников и даже приостановить ее членство в организации. Об этом пишет РИА Новости.

Колокольцев сообщил о попытках Запада приостановить членство России в Интерполе
© globallookpress.com

По его словам, такие действия только говорят о желании ряда стран изменить устав организации, чтобы впоследствии оказывать политическое давление на любое государство. Колокольцев также подчеркнул значимость третьей статьи устава, которая запрещает Интерполу вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера. Об этом он напомнил на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом.

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Кроме того, российский министр подчеркнул, что западные спецслужбы проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия за счет украинского народа.

Он также добавил, что Украина стала важной точкой на маршруте доставки наркотических средств из Афганистана в Европу. При этом Колокольцев подчеркнул, что позиция Саудовской Аравии по незаконному обороту наркотиков совпадает с российской, в связи с чем сотрудничество в этой сфере будет и дальше наращиваться.

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