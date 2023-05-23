Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 23 мая, прибыл в Лаос с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, также занимающим пост генсека Народно-революционной партии Лаоса.

Также Медведев встретится с членами политбюро, вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом.

Медведев обсудит с руководством Лаоса развитие политического диалога с Россией, торгово-экономические отношения, международные проблемы, в том числе украинский кризис.

Осенью 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его лаосский коллега Салемсай Коммасит подписали совместное заявление стран, в котором они обязуются не размещать оружия в космосе первыми.