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Медведев приехал в Лаос

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 23 мая, прибыл в Лаос с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, также занимающим пост генсека Народно-революционной партии Лаоса.

Также Медведев встретится с членами политбюро, вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом.

Медведев обсудит с руководством Лаоса развитие политического диалога с Россией, торгово-экономические отношения, международные проблемы, в том числе украинский кризис.

Осенью 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его лаосский коллега Салемсай Коммасит подписали совместное заявление стран, в котором они обязуются не размещать оружия в космосе первыми.

На последних голосованиях в Генассамблее ООН по резолюциям, осуждающим Россию из-за украинского кризиса, Лаос находится в числе воздержавшихся вместе с Китаем, Индией, Арменией Казахстаном, ЮАР и другими странами.

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