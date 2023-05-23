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Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем

Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем
© globallookpress.com

Выступая на российско-китайском бизнес-форуме, председатель правительства перечислил сферы, в которых необходимо развиваться вместе с Пекином.

«Перспективные направления сотрудничества — судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс», — указал он.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе ответил на призывы Запада оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какой-либо страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России.

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