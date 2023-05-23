Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе ответил на призывы Запада оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какой-либо страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России.