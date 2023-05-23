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В Китае высказались о развитии ШОС вместе с Россией

Активизация сотрудничества и укрепление связей между Пекином и Москвой играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал китайский национальный координатор ШОС посол Чжан Хайчжоу, пишет РИА Новости.

В Китае высказались о развитии ШОС вместе с Россией
© РИА Новости

Он напомнил, что РФ и КНР — основатели организации. Хайчжоу уточнил, что Пекин вместе с Москвой активно продвигают развитие организации.

«Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… Это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее», — высказался китайский политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что два государства естественно дополняют друг друга. По словам российского лидера, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность. Он добавил, что сейчас стороны ведут разговор об использовании национальных валют.

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