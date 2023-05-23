Гладков отчитался о ходе зачистки Белгородской области от диверсантов

Губернатор Белгородской области отчитался о ходе зачистки региона от диверсантов
В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка территории от диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал он.