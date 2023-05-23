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Губернатор Белгородской области отчитался о ходе зачистки региона от диверсантов

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка территории от диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков отчитался о ходе зачистки Белгородской области от диверсантов
© пресс-служба правительства Белгородской области

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал он.

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