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33 минуты назад

В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента

Lenta.ruиещё 2

В законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента, тем не менее, у Министерства юстиции уже есть опыт отмены этого статуса. Для этого граждане приводили доводы о том, что полученные от иностранных источников суммы были незначительны или приводили другие аргументы. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Статус иноагента снимает Минюст. Для этого должна быть документально подкрепленная уверенность в отсутствии действий и прочих условий, которые стали причиной присвоения этого статуса», — сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Синельщиков добавил, что у Минюста уже есть опыт снятия статуса иноагента с граждан, хотя четкие критерии в законодательстве для этого отсутствуют.

«Кто-то доказывал, что получал из иностранных источников мизерную сумму в сравнении со всеми своими доходами. Другие оспаривали сам факт, третьи говорили что-то еще. Но четких критериев нет. Видимо, у Минюста есть свои наработки, своя практика», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).

Политика,Общество,Семен Слепаков,Юрий Синельщиков,Максим Галкин,Олег Матвейчев,Илья Варламов,Госдума,
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