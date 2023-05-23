В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента

В законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента, тем не менее, у Министерства юстиции уже есть опыт отмены этого статуса. Для этого граждане приводили доводы о том, что полученные от иностранных источников суммы были незначительны или приводили другие аргументы. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.