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1 час назад

Лавров встретился с главой МИДа Узбекистана

Газета.Ru

Глава МИДа Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, передает ОТР.

Лавров встретился с главой МИДа Узбекистана
Фото: ТАССТАСС

Он недавно возглавил Министерство иностранных дел республики. В Узбекистане сейчас идет подготовка к июльским досрочным выборам президента. А весной состоялся референдум по поправкам к Конституции.

«Итоги референдума показали поддержку политического курса реформ Шавката Миромоновича Мирзиеева, и мы обратили внимание на положение нового основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательств извне во внутренние дела страны, это в полной мере соответствует нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое справедливое, демократичное, многополярное мироустройство», - сказал Лавров.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Сергей Лавров,
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