Лавров встретился с главой МИДа Узбекистана

«Итоги референдума показали поддержку политического курса реформ Шавката Миромоновича Мирзиеева, и мы обратили внимание на положение нового основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательств извне во внутренние дела страны, это в полной мере соответствует нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое справедливое, демократичное, многополярное мироустройство», - сказал Лавров.