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3 часа назад

Гладков заявил о сохранении напряженной ситуации после атаки ДРГ

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Ситуация в Белгородской области после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) остается напряженная. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямой трансляции, которая велась на его странице во «ВКонтакте».

Гладков заявил о сохранении напряженной ситуации после атаки ДРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация в Грайворонском городском округе остается напряженной, на территорию вошла диверсионно-разведывательная группа. (...) Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение задач и территорию Белгородской области зачистят от врага», — сказал глава области.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

Политика,Вячеслав Гладков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Росгвардия,ФСБ,
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