Пушков объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Вступление Украины в НАТО приведет к тяжелым последствиям для альянса, рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что этот шаг может привести к расколу блока и прямому противостоянию с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что для вступления в альянс государство должно соответствовать определенным критериям. Он добавил, что Украина им не отвечает, следовательно, ее прием в обозримом будущем в альянс исключен.

Пушков отметил, что вопрос заключается не в том, может ли Киев выполнить условия для вступления в НАТО.

Основная проблема в том, подчеркнул сенатор, что сам альянс не готов выполнить ключевой пункт своего устава, согласно которого он обязан вступиться всеми силами за нового члена организации.

В том случае, уточнил Пушков, если страны НАТО проигнорировали бы пятую статью, то «альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски».

Кроме того, голосование за вступление в альянс государства, находящегося в состоянии конфликта с Россией, привело бы к глубокому расколу внутри блока, отметил сенатор.