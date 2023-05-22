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Пушков объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Вступление Украины в НАТО приведет к тяжелым последствиям для альянса, рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что этот шаг может привести к расколу блока и прямому противостоянию с Россией.

Пушков объяснил, почему Украину не примут в НАТО
© РИА Новости

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что для вступления в альянс государство должно соответствовать определенным критериям. Он добавил, что Украина им не отвечает, следовательно, ее прием в обозримом будущем в альянс исключен.

Пушков отметил, что вопрос заключается не в том, может ли Киев выполнить условия для вступления в НАТО.

Основная проблема в том, подчеркнул сенатор, что сам альянс не готов выполнить ключевой пункт своего устава, согласно которого он обязан вступиться всеми силами за нового члена организации.

В том случае, уточнил Пушков, если страны НАТО проигнорировали бы пятую статью, то «альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски».

Кроме того, голосование за вступление в альянс государства, находящегося в состоянии конфликта с Россией, привело бы к глубокому расколу внутри блока, отметил сенатор.

Он пояснил, что Брюссель стремится всеми силами избежать такого исхода событий, так как он может привести к распаду организации.

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