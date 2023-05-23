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Додик обвинил Запад в создании угрозы существованию Республики Сербской

Глава Республики Сербской Милорад Додик во время встречи с президентом России Владимиром Путиным высказался о западном давлении на энтитет Боснии и Герцеговины, передает ТАСС. По его словам, образование находится под угрозой из-за инструментария Аппарата Высокого представителя по Боснии и Герцеговине — созданный более 27 лет для надзора за выполнением Дейтонского соглашения, мирного договора, который положил конец войне в республике.

Додик рассказал Путину, как Запад угрожает существованию Республики Сербской
© РИА Новости

«Силы, которые есть у Запада и которые применяют против нас, они огромны, и у нас есть определенные потери. С другой стороны, вы знаете, что там функционирует человек [высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт], который не был выбран в Совете Безопасности [ООН], чтобы быть высоким представителем, как это предусматривается Дейтоном», — отметил Додик.

Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию

Как указал президент Республики Сербской, по линии Шмидта идет навязывания стране определенного законодательства, которое принимается в другом энтитете Боснии и Герцеговины — Федерации Боснии и Герцеговины. Он также добавил, что его регион не собирается идти на поводу у высокого представителя ООН.

«Мы полны решимости бороться за дейтонские возможности, потому что, как только мы примем эти реформы с Запада, вопрос о существовании Республики Сербской окажется под угрозой, она просто перестанет существовать», — подчеркнул Додик.

Ранее сообщалось, что Додик в ходе встречи с Путиным назвал СВО конфликтом Запада с Россией.

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