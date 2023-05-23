Додик рассказал Путину, как Запад угрожает существованию Республики Сербской

«Силы, которые есть у Запада и которые применяют против нас, они огромны, и у нас есть определенные потери. С другой стороны, вы знаете, что там функционирует человек [высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт], который не был выбран в Совете Безопасности [ООН], чтобы быть высоким представителем, как это предусматривается Дейтоном», — отметил Додик.