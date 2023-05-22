Песков назвал цель атаки украинской ДРГ под Белгородом

Целью украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть в Белгородскую область, является отвлечение внимания от бахмутского направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы прекраснo понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимaние от бахмутского направления, минимизирoвать политический эффект от потери украинской стoроной Артемовска (Бахмут)», — приводятся в материале его слова.

Песков отметил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент «ведется работа по выдавливанию группы с территории России и ее уничтожению», добавил он.