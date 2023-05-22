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44 минуты назад

Песков назвал цель атаки украинской ДРГ под Белгородом

Елена Прошина

Целью украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть в Белгородскую область, является отвлечение внимания от бахмутского направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы прекраснo понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимaние от бахмутского направления, минимизирoвать политический эффект от потери украинской стoроной Артемовска (Бахмут)», — приводятся в материале его слова.

Песков отметил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент «ведется работа по выдавливанию группы с территории России и ее уничтожению», добавил он.

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Ранее сообщалось, что с самого утра Украина вела минометный обстрел Грайворонского городского округа. В результате него пострадали два человека. Также отмечалось, что на территорию округа зашла украинская ДРГ.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСБ,
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