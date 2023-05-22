Захарова прокомментировала заявление польского коллеги об ущербе от действий СССР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления польского МИД об ущербе от действий СССР и заявила, что Россия могла бы «потребовать половину Польши». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик ранее заявил, что Польша начала подсчитывать ущерб, якобы нанесенный стране СССР во время и после Второй мировой войны.

По его словам, эксперты намерены проанализировать демонтаж заводов на западных землях, а также «эксплуатацию польского государства» и угольные контракты, которые Варшава считает «неблагоприятными».

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», - так Захарова прокомментировала заявление Мулярчика.

Представитель МИД дала ссылки на материалы, в которых рассказывается о помощи Варшаве со стороны СССР.

В одном из материалов подчеркивается, что Советский Союз, освободив Польшу ценой жизней 600 тысяч военнослужащих, начал реализацию масштабной программы по восстановлению польской экономики: в страну поставляли продукты, лекарства, сырье, топливо и оборудование.