Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области
Целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.
Цель украинской диверсии в Белгородской области – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска, — сказал Песков.