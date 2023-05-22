В Кремле заявили о высокой консолидации вокруг Путина

В Кремле отмечают высокую степень консолидации вокруг президента России Владимира Путина . Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , его цитирует ТАСС.

«Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий», — сказал Песков, подчеркнув, что это важно для главы государства и всех жителей России.

По подсчетам ВЦИОМ , уровень доверия Путину составляет более 80 процентов, его деятельность одобряют 76,4 процента жителей.

Ранее Песков заявлял, что высокий рейтинг президента доказывает, что он работает эффективно на благо россиян и отвечает надеждам людей. По его словам, Путин имеет традиционно высокие показатели и это можно назвать феноменом.