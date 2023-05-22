Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана

Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России.