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16 минут назад

Песков: Путин и Эрдоган – очень серьезные политические деятели, которым не свойственен популизм

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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