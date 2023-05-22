Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана

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Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции.