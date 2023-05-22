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Анонсирована встреча Путина с председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 мая, встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Анонсирована встреча Путина с председателем Верховного суда
© РИА Новости

«Путин работает в Кремле. Сегодня у него идет обычная череда внутренних встреч. Одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин и Лебедев общаются регулярно, глава Верховного суда держит главу государства в курсе вопросов развития судебной системы.

19 мая Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после завершения заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. Подробностей их разговора Песков не раскрыл.

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