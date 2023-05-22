Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о дальнейшем расширении сотрудничества с Китаем, которое предполагает стратегический курс России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москва уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем во всех сферах. Также приоритетное внимание оказывается вопросам оказания взаимопомощи и наращивания работы на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях.

Патрушев также отметил, что особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне. Он вспомнил визит в марте Си Цзиньпина в Россию сразу после переизбрания его на пост главы государства. По словам Патрушева, это подтверждает высокий уровень отношений между странами и твердый настрой на их углубление.