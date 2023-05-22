Александр Лукашенко анонсировал визит в Москву

«Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», - сказал он на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.