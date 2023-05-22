Александр Лукашенко анонсировал визит в Москву

Лукашенко встретится с Путиным, чтобы обсудить неурегулированные вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным уже в эту в среду в Москве. Предполагается, что лидеры обсудят не урегулированные вопросы в двусторонних отношениях. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, белорусское правительство сообщает ему об отсутствии каких-либо проблем в отношениях с Россией, однако сам он сомневается в этом.
«Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», - сказал он на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.
На встрече с Крутым в частности обсуждалось состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, необходимость решения возникающих проблемных вопросов, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж отечественных товаров.