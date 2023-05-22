Медведев возложил венки к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина

Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал в понедельник программу рабочего визита во Вьетнам. По традиции он возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и мемориалу павшим героям, расположенным в северной части Ханоя.

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После церемонии возложения венков Медведев посетил и сам мавзолей.

О мавзолее

Строительство мавзолея велось с сентября 1973 года по август 1975 года, 2 сентября того же года он был открыт для посетителей. С того момента посещение этого объекта является непременным пунктом программ официальных визитов зарубежных делегаций.

В проектировании и сооружении здания мавзолея участвовали видные советские архитекторы и специалисты, а сотрудничество вьетнамских медиков с российским НИИ лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) в целях сохранения тела первого президента Вьетнама продолжается до сих пор.

На втором этаже двухэтажного сооружения из серого мрамора находится прозрачный саркофаг. При входе на мраморной плите выбита знаменитая фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы". На второй этаж ведет широкая мраморная лестница. У входа в мавзолей дежурит круглосуточный почетный караул, а на площади Бадинь проводятся военные парады, торжественные шествия и другие мероприятия по случаю знаменательных дат.

Памятник павшим героям