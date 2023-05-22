В Республике Сербской заявили, что президент Додик не будет обсуждать с Путиным Украину

Глава представительства РС в России Душко Перович заявил, что президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик не будет обсуждать Украину на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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"В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтет нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению", - заявил Перович.

Представитель Республики Сербской отметил, что Додик планирует 23 мая прибыть на встречу с Путиным в Москву. На встрече Додик планирует проинформировать Путина о ситуации в Боснии и Герцеговине - Россия является одним из гарантов основополагающих для этой страны Дейтонских соглашений.