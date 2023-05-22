Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму

Американские власти должны понимать, что удары украинской армии по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой российский субъект, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.
Он предостерег представителей администрации Соединенных Штатов от «легковесности суждений по Крыму». Речь идет о «благословения» Киева на воздушные атаки по российскому полуострову. По словам дипломата, важно, чтобы Вашингтон полностью отдавал себе отчет в ответных мерах со стороны Москвы.
Также Антонов прокомментировал сообщения о возможной передаче Украине американских истребителей. Как считает посол, США «полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта». При этом резко ужесточились «подходы по боевым самолетом». Дипломат указал, что в бывшей советской республике отсутствует инфраструктура для эксплуатации истребителей F-16, нет необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала.
«Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами"», — отметил Антонов.
Ранее стало известно о планах Америки и союзников поставить Киеву F-16. При этом поставки могут быть не обязательно напрямую от США. Как заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не возражает против использования украинской армией американского оружия для ударов по Крыму.