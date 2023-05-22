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В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом

Разрешение Вашингтона войскам Украины наносить удары по Крыму оружием производства Соединенных Штатов является «животным страхом», сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева.

В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом
© РИА Новости

По его словам, страх «перед русским солдатом, перед русским оружием» поселился не только в Киеве, но и в Вашингтоне. Это произошло после «победы в Артемовске». Как считает парламентарий, американские политики «дают фактически разрешение на убийства мирных жителей». Ивлев указал, что тем самым подтверждается «сущность США как террористического государства».

«Киевские фашистские деятели Подоляк, Буданов и другие, выполняя указания США, как настоящие последователи нацистского доктора Менгеле, уже готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму», — заявил российский парламентарий.

Отмечается, что «Крым надежно укреплен и любой враг, который рискует напасть на российскую землю, получит по заслугам всеми силами».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не возражает против использования войсками Украины американского оружия для ударов по Крыму. Он назвал российский полуостров «территорией Украины».

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