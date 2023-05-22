В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом

По его словам, страх «перед русским солдатом, перед русским оружием» поселился не только в Киеве, но и в Вашингтоне. Это произошло после «победы в Артемовске». Как считает парламентарий, американские политики «дают фактически разрешение на убийства мирных жителей». Ивлев указал, что тем самым подтверждается «сущность США как террористического государства».