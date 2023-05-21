В Госдуме объяснили слова США про удары по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о возможных ударах украинских сил по Крыму. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев заявил, что после действий России в Артемовске в Киеве и Вашингтоне появился страх перед русскими военными и оружием страны.

«В животном страхе Салливан, а раньше Блинкен, Нуланд дают фактически разрешение на убийства мирных жителей. Тем самым подтверждают сущность США как террористического государства», — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что Крым надежно укреплен. «...Любой враг, который рискует напасть на российскую землю, получит по заслугам всеми силами», — заключил он.