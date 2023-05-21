Критиковавшего Казахстан депутата Госдумы не пустили в страну
Депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина не пустили в Казахстан из-за ранее высказанной им критики в адрес властей страны. Об этом сообщает «Sputnik», ссылаясь на пресс-службу депутата.
Отмечается, что Затулина не пропустили через зону паспортного контроля.
«После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась», — заявили в пресс-службе.
По данным Forbes Kazakhstan, в июне 2022 года политик сделал замечание насчет слов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе Петербургского международного экономического форума, когда руководитель страны указал на непризнание «квазигосударственных территорий» ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил коллегу с 70-летием.