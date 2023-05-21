Перечислены главные итоги саммита G7

Саммит G7 подтвердил готовность Запада идти в конфликте с Россией до конца, заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» политолог перечислил главные итоги саммита «Большой семерки».

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Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в парке Мира Хиросимы. Отмечается, что одной из главных тем саммита стал конфликт на Украине.

«Представители трансатлантического мира в Хиросиме сделали выбор в пользу эскалации, а не мирного урегулирования украинского кризиса. Они анонсировали новые антироссийские санкции и пообещали оставаться с Украиной "до самого конца"», — сообщил Фельдман.

"Несмотря на жесткость риторики, лидеры стран G7 всеми силами старались избегать конкретики, делая заявления о военной помощи Киеву. Однако очевидно, что эта помощь продолжится, пусть и не в том объеме, на который рассчитывал Зеленский" - Павел Фельдман, политолог.

Политолог отметил, что Украина надеялась, что главной сенсацией по итогам переговоров в Хиросиме станет объявление о передаче ВСУ самолетов F-16. «Но информационную повестку полностью перебила новость об утрате Украиной Артемовска», — предположил он.

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал, что во время саммита наблюдались признаки формирования «истребительной коалиции», в которую должны войти как минимум США, Великобритания и Нидерланды.

«Нечто подобное уже происходило, когда решался вопрос с поставками Киеву танков и средств ПВО. Впрочем, обещание Байдена обучить украинских пилотов управлению западными машинами вовсе не означает, что эта техника вскоре получит боевое применение», — заключил Фельдман.