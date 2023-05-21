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МИД назвал причину продовольственного кризиса в мире

Причиной мирового кризиса в продовольственной и энергетической сферах явилась жесткая санкционная политика, введенная против России государствами «Большой семерки» (G7), заявили в МИД РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД назвал причину продовольственного кризиса в мире
© ТАСС

В Хиросиме (Япония) в период с 19 по 21 мая прошел расширенный саммит G7. На нем присутствовали как лидеры основных стран клуба, так и представители Бразилии, Индии и других государств. Кроме того, на него были приглашены руководители значимых международных организаций.

По итогам саммита была принята резолюция, в которой были затронуты вопросы продовольственной и ядерной безопасности, зеленого энергоперехода, защиты демократических ценностей.

В МИД подчеркнули, что страны G7 создали «механизм коллективного санкционного давления», возвели барьеры на пути российской сельхозпродукции.

МИД России оценил резолюцию саммита G7 в Хиросиме

Эти действия «семерки» привели к тому, что в мире в таких ключевых сферах, как энергетическая и продовольственная, возник кризис. Кроме того, политика клуба нанесла ущерб нуждающимся государствам, резюмировали в ведомстве.

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