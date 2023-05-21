Глава МВД Турции обвинил власти Швеции в попытках вмешаться в выборы

Глава МВД Турции Cулейман Сойлу заявил, что власти Швеции пытаются вмешаться в президентские выборы в стране. Об этом сообщает газета Aydınlık.

По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Он заявил, что ассоциация под названием «Oy ve Ötesi» не должна находиться у избирательных урн, так как ее члены давят на граждан и угрожают полиции уйти с этими урнами.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.