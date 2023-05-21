$79.91-0.1386.28-0.22

Глава МВД Турции обвинил власти Швеции в попытках вмешаться в выборы

Глава МВД Турции обвинил власти Швеции в попытках вмешаться в выборы
© Lenta.ru

Глава МВД Турции Cулейман Сойлу заявил, что власти Швеции пытаются вмешаться в президентские выборы в стране. Об этом сообщает газета Aydınlık.

По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Он заявил, что ассоциация под названием «Oy ve Ötesi» не должна находиться у избирательных урн, так как ее члены давят на граждан и угрожают полиции уйти с этими урнами.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

Ранее глава МВД Турции утверждал, что с первого месяца работы на посту ощущал давление со стороны США. По словам министра, власти страны оказывали на него давление, чтобы получить биометрические и идентификационные данные сирийцев в Турции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий