$79.91-0.1386.28-0.22

Захарова прокомментировала высказывания Байдена о дефолте

США похожи на королевство кривых зеркал, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна никогда в своей истории не объявляла дефолт по долговым обязательствам и не намеревается это делать в дальнейшем.

Захарова подчеркнула, что все отчетливо понимают реальное положение дел. В частности, осознают, что Вашингтон тратит больше, чем получает из различных источников.

Соответственно, уточнила дипломат, Соединенные Штаты живут только за счет того, что периодически включают печатный станок и разместили военные базы по всей планете.

Ранее Байден заметил, что планирует принять все необходимые меры к тому, чтобы избежать дефолта. Вместе с тем, заметил он, полностью исключить дефолт на фоне разногласий с республиканцами не представляется возможным.

Джо Байден не исключил дефолт в США

Напомним, что в истории США зафиксированы как минимум три инцидента с долговыми обязательствами. Так, страна не смогла найти денежные средства для обслуживания своих долгов в 1814 году. Кроме того, проблемы наблюдались в 1933-1934 и 1979 годах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий