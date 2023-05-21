Захарова прокомментировала высказывания Байдена о дефолте
США похожи на королевство кривых зеркал, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна никогда в своей истории не объявляла дефолт по долговым обязательствам и не намеревается это делать в дальнейшем.
Захарова подчеркнула, что все отчетливо понимают реальное положение дел. В частности, осознают, что Вашингтон тратит больше, чем получает из различных источников.
Соответственно, уточнила дипломат, Соединенные Штаты живут только за счет того, что периодически включают печатный станок и разместили военные базы по всей планете.
Ранее Байден заметил, что планирует принять все необходимые меры к тому, чтобы избежать дефолта. Вместе с тем, заметил он, полностью исключить дефолт на фоне разногласий с республиканцами не представляется возможным.
Напомним, что в истории США зафиксированы как минимум три инцидента с долговыми обязательствами. Так, страна не смогла найти денежные средства для обслуживания своих долгов в 1814 году. Кроме того, проблемы наблюдались в 1933-1934 и 1979 годах.