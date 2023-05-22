$79.91-0.1386.28-0.22

Захарова оценила сравнение Зеленского о Хиросиме и Артемовске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Хиросиму и Артемовск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова оценила сравнение Зеленского о Хиросиме и Артемовске
© Shamil Zhumatov / Reuters

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — обвинила Захарова США в событиях в обоих городах.

Во время саммита стран «Большой семерки» (G7) Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском (украинское название — Бахмут). Он отметил, что фотографии японского города напоминают ему ситуацию в Артемовске. «Все равно ничего живого не осталось, все здания разрушены», — заключил Зеленский.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и бойцы ЧВК записали видео на фоне развалин в городе. Позднее информацию о взятии города подтвердили в российском Минобороны.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий