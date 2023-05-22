Захарова оценила сравнение Зеленского о Хиросиме и Артемовске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Хиросиму и Артемовск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — обвинила Захарова США в событиях в обоих городах.

Во время саммита стран «Большой семерки» (G7) Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском (украинское название — Бахмут). Он отметил, что фотографии японского города напоминают ему ситуацию в Артемовске. «Все равно ничего живого не осталось, все здания разрушены», — заключил Зеленский.