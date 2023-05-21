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МИД России назвал главный фактор обострения глобальных проблем

МИД России назвал «Большую семерку» (G7) — главным фактором обострения глобальных проблем. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

МИД России назвал главный фактор обострения глобальных проблем
© globallookpress.com

Основным итогом встречи, по мнению министерства, стал «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера».

«Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в сообщении российского МИД.

В дипведомстве также считают, что G7 «необратимо деградировала» и «превратилась в инкубатор», поскольку у объединения появляются деструктивные инициативы, направленные на расшатывание глобальной стабильности.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита «Большой семерки» (G7). Встреча проходила в городе Хиросима с 19 по 21 мая. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. На саммит были приглашены также лидеры других, не входящих в «Группу семи», стран.

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