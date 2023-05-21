Захарова прокомментировала заявление Байдена о дефолте

Соединенные Штаты похожи на королевство кривых зеркал, так как все знают, что государство тратит больше, чем зарабатывает. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Джо Байдена о дефолте.

Дипломат указала на слова американского лидера о том, что "Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать".

"Королевство кривых зеркал, - написала она в Telegram-канале. - Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт - показатель не экономический, а политический".

Американские власти утверждают, что за всю свою историю США никогда не сталкивались с дефолтом. Однако специалисты указывают как минимум на три случая в прошлом, которые подходят под базовое определение дефолта - невозможность своевременно погасить свои долговые обязательства. Речь идет о такого рода инцидентах в 1814, 1933-1934, 1979 годах. Так, в 1814 году в условиях Англо-американской войны Минфин не смог найти средства для обслуживания своих долгов. В связи с этим тогдашний министр финансов Александр Даллас признал, что "дивиденды по консолидированному долгу не были выплачены в срок, по значительному количеству казначейских облигаций не был произведен платеж".