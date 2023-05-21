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Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым

Американские политики боятся приехать в Крым, поскольку им придется признать, что полуостров преобразился в составе России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передаёт РИА Новости.

Константинов рассказал, почему американские политики не едут в Крым
© РИА Новости

По его словам, Крым стал настолько лучше и красивее, что американским визитерам придется признать: в США распространяют ложь о полуострове. На это они пойти не могут.

«Если приедет тот же Трамп - увидит, каким стал российский Крым, пообщается с крымчанами, что ему потом говорить?» - сказал Константинов.

По его словам, в таком же положении окажется и Маск.

Глава регионального парламента добавил, что американцам хорошо известно о позитивных переменах, произошедших в российском Крыму за девять лет.

Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее Константинов предложил рассмотреть вопрос законности расформирования СССР.

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