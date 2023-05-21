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Глава парламента Крыма Константинов предложил обсудить законность распада СССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в будущем следует рассмотреть вопрос с законностью распада СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.

"Кстати, имеются и другие темы для рассмотрения, такие как распад СССР, государственный переворот в Беловежской пуще и многое другое. Скажем, подписание Беловежского соглашения в декабре 1991 года, которое, по сути, является государственным переворотом..." - пояснил политик.

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По словам Константинова, соглашение было подписано почти 32 года назад с многочисленными нарушениями. Как считает глава парламента Крыма, регулярно возникают вопросы по принадлежности союзного имущества и границ.

Ранее в Госдуме назвали украинский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков. С заявлением выступил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

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