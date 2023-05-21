Володин анонсировал ответные меры против антироссийской политики Польши

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы в понедельник, 22 мая, рассмотрит вопрос ответных мер российской стороны на антироссийскую политику Польши, в том числе запрет на передвижение польских фур на территории России.

Об этом он написал в Telegram.

Володин напомнил, что власти Польши сносят советские памятники, закрывают российские школы, а также изымают собственность России.

Как подчеркнул Володин, необходимо принять ряд мер против такой политики Варшавы.

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», — говорится в сообщении политика.

Эти вопросы будут рассмотрены в понедельник, 22 мая, добавил он.