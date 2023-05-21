Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и солдат Вооруженных сил РФ со взятием Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что штурмовики «Вагнера» в результате наступательных действий при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск ВС РФ установили полный контроль над Артемовском.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», которые взяли город, и военнослужащих ВС РФ, оказывавших им поддержку в ходе боев за Артемовск. Благодаря их усилиям операция по взятию города завершилась успешно.

В Кремле заверили, что все отличившиеся солдаты получат государственные награды.