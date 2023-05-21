Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и солдат Вооруженных сил РФ со взятием Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что штурмовики «Вагнера» в результате наступательных действий при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск ВС РФ установили полный контроль над Артемовском.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», которые взяли город, и военнослужащих ВС РФ, оказывавших им поддержку в ходе боев за Артемовск. Благодаря их усилиям операция по взятию города завершилась успешно.
В Кремле заверили, что все отличившиеся солдаты получат государственные награды.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что установление контроля над Артемовском имеет особый символизм, так как оно произошло ровно год спустя после сдачи в плен последних украинских солдат в Мариуполе. Он похвалил бойцов группы «Вагнер», подчеркнув, что они проделали колоссальную работу, так как каждый метр территории города доставался российской стороне «дорогой ценой».